Зеленский в Дании: стали известны подробности визита
Сегодня, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский находится в Копенгагене на саммите Европейского политического сообщества. В рамках визита запланированы двусторонние встречи с европейскими лидерами.
Об этом сообщили РБК-Украина в украинской делегации.
По словам представителя делегации, Зеленский встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Также в планах переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, председателем Совета Министров Италии Джорджией Мелони, федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Зеленский в Копенгагене
Напомним, 2 октября украинский президент Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества, который проходит в Bella Center в Копенгагене.
Он уже провел короткие переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Фредериксен сказала, что во время обсуждения было затронуто несколько вопросов, в частности относительно дронов.
Она отметила, что Украина помогает Европе и Дании, и сотрудничество в этом направлении планируется усиливать. По ее словам, технологии развиваются очень быстро, а беспилотники являются одним из ключевых элементов гибридной войны.
Также ожидается, что украинский президент выступит с речью на пленарной части саммита.