Зеленский прибыл в Копенгаген на саммит Евросообщества

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Копенгаген для участия в саммите Европейского политического сообщества. Он провел короткую встречу с премьером Дании Метте Фредериксен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на датское издание DR.

Как отмечается, Зеленский уже посетил комплекс Bella Center, где проходит встреча, и провел короткие переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. "Мы обсудили несколько вопросов, в частности дроны. Украина помогает Европе и Дании, и мы планируем усиливать сотрудничество. Технологии развиваются очень быстро, а беспилотники являются одним из ключевых элементов гибридной войны", - подчеркнула Фредериксен. Ожидается, что украинский президент также выступит с речью на пленарной части саммита. Мероприятие в Копенгагене проходит на следующий день после неформальной встречи лидеров ЕС, где Зеленский участвовал дистанционно. Зеленский показал первое видео из Дании.