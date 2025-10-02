Зеленський обговорив з керівництвом ЄС підтримку євроінтеграції України
Президент України Володимир Зеленський у Копенгагені провів зустріч із главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
За словами Зеленського, під час зустрічі предметно обговорили підтримку євроінтеграції України й відкриття першого кластера разом із Молдовою.
Також ішлося про ініціативу Євросоюзу щодо створення "Стіни дронів". Президент зазначив, що Україна готова приєднатися до неї та поділитися досвідом боротьби з російськими безпілотниками.
Сторони також обговорили використання заморожених активів РФ та нові фінансові інструменти для підтримки України.
"Дякую партнерам за підтримку та спільне розуміння важливості нашої єдності й роботи заради нашої безпеки. Важливо, що роль Європи відчутна, і розраховуємо на ще більш активну роботу на всіх напрямах", - зазначив Зеленський.
Саміт Євроспільноти у Копенгагені
Нагадаємо, сьогодні, 2 жовтня, в Копенгагені проходить сьоме засідання Європейської політичної спільноти, яке об’єднує глав держав і урядів 47 європейських країн.
Президент України Володимир Зеленський також прибув до Копенгагена для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Він вже провів коротку зустріч з прем'єром Данії Метте Фредеріксен.
У рамках візиту заплановані двосторонні зустрічі Зеленського з провідними європейськими лідерами, серед яких президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, голова Ради Міністрів Італії Джорджія Мелоні, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц та інші.