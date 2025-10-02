ua en ru
Зеленський обговорив з керівництвом ЄС підтримку євроінтеграції України

Копенгаген, Данія, Четвер 02 жовтня 2025 17:05
Зеленський обговорив з керівництвом ЄС підтримку євроінтеграції України Фото: Антоніу Кошта, Метте Фредеріксен, Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський у Копенгагені провів зустріч із главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської ради Антоніу Коштою та прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

За словами Зеленського, під час зустрічі предметно обговорили підтримку євроінтеграції України й відкриття першого кластера разом із Молдовою.

Також ішлося про ініціативу Євросоюзу щодо створення "Стіни дронів". Президент зазначив, що Україна готова приєднатися до неї та поділитися досвідом боротьби з російськими безпілотниками.

Сторони також обговорили використання заморожених активів РФ та нові фінансові інструменти для підтримки України.

"Дякую партнерам за підтримку та спільне розуміння важливості нашої єдності й роботи заради нашої безпеки. Важливо, що роль Європи відчутна, і розраховуємо на ще більш активну роботу на всіх напрямах", - зазначив Зеленський.

Саміт Євроспільноти у Копенгагені

Нагадаємо, сьогодні, 2 жовтня, в Копенгагені проходить сьоме засідання Європейської політичної спільноти, яке об’єднує глав держав і урядів 47 європейських країн.

Президент України Володимир Зеленський також прибув до Копенгагена для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Він вже провів коротку зустріч з прем'єром Данії Метте Фредеріксен.

У рамках візиту заплановані двосторонні зустрічі Зеленського з провідними європейськими лідерами, серед яких президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, голова Ради Міністрів Італії Джорджія Мелоні, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц та інші.

Володимир Зеленський Єврокомісія Євросоюз Рада Європи Данія Вступ в ЄС Урсула фон дер Ляйєн
