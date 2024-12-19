Зеленский обсудил с Рютте усиление ПВО Украины и гарантии безопасности

Еще перед беседой с генсеком Североатлантического альянса Зеленский подчеркнул важность во время двухдневного визита в Брюссель встречи "со всеми нашими партнерами", чтобы иметь общую позицию Европы "относительно того, как обезопасить Украину, как укрепить наших людей и, конечно, сделать сильнее нашу армию".

В Офисе президента Украины отметили, что отдельное внимание во время встречи было уделено вопросу укрепления ПВО ВСУ, особенно во время зимнего периода.

Встречу с Рютте Зеленский в своем Telegram назвал "важной и очень содержательной".

"Главные темы наших переговоров - укрепление ПВО для Украины и надежность мира, который мы все вместе приближаем", - сказал президент.

Он также выразил благодарность генсеку НАТО и "всем партнерам за готовность более активно усиливать наш воздушный щит, а также работать вместе ради действенных гарантий безопасности".

"Альянс будет делать все, чтобы Украина была максимально сильной, когда бы мы не перешли к более активной дипломатии", - отметил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе провел встречу и генсеком НАТО Марком Рютте (фото: president.gov.ua)

Что рассказал генсек НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс знает по просьбе Украины о необходимости поставить 19 систем ПВО для защиты критической инфраструктуры.

"Так что это все будет в повестке дня", - додавил он.

Также Рютте отметил, что НАТО должно "делать все необходимое сейчас, чтобы быть уверенными, что когда речь идет о противовоздушной обороне, о других системах вооружений, мы делаем все возможное, чтобы предоставить все, что в наших силах".

Кроме того, рассказал Рютте, еще одной важнейшей темой переговоров стала экономика Украины. По его словам, в этом направлении "очень важен пример Дании и Литвы по закупке украинского оружия".

"Это хорошая новость, потому что это означает больше оружия для Украины, а также деньги для украинской экономики. Это очень практичный способ поддержать вас", - сказал генсек Североатлантического альянса.