НАТО знает о потребности Украины в 19 системах ПВО, - Рютте

НАТО знает о запросе Украины о предоставлении новых систем противовоздушной обороны. Этот вопрос рассмотрят на повестке дня.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

Во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским Рютте отметил, что он ознакомлен с запросом по ПВО от Киева.

"Мы знаем о вашей просьбе, Владимир, убедиться, что, кажется, девятнадцать систем будут доставлены в Украину для защиты критической инфраструктуры. Поэтому это все будет на повестке дня", - сказал Рютте.

Генсек также заявил, что он рад датско-литовской инициативе, которая планирует не только покупать оружие, но и покупать его в Украине.

"И это хорошая новость, потому что это означает больше оружия для Украины, а также деньги для украинской экономики. Поэтому это очень практичный способ поддержать вас. Итак, все это будет на повестке дня сегодняшнего вечера", - подчеркнул он.