НАТО знает о потребности Украины в 19 системах ПВО, - Рютте
НАТО знает о запросе Украины о предоставлении новых систем противовоздушной обороны. Этот вопрос рассмотрят на повестке дня.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.
Во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским Рютте отметил, что он ознакомлен с запросом по ПВО от Киева.
"Мы знаем о вашей просьбе, Владимир, убедиться, что, кажется, девятнадцать систем будут доставлены в Украину для защиты критической инфраструктуры. Поэтому это все будет на повестке дня", - сказал Рютте.
Генсек также заявил, что он рад датско-литовской инициативе, которая планирует не только покупать оружие, но и покупать его в Украине.
"И это хорошая новость, потому что это означает больше оружия для Украины, а также деньги для украинской экономики. Поэтому это очень практичный способ поддержать вас. Итак, все это будет на повестке дня сегодняшнего вечера", - подчеркнул он.
Напомним, что утром 13 декабря, Российская Федерация осуществила массированную атаку, которая была нацелена, в первую очередь, против энергетической инфраструктуры.
В тот день глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига отметил, что Украина срочно нуждается в поставках систем противовоздушной обороны.
В то же время вчера, украинский президент напомнил, что Украине нужно еще 12-15 систем ПВО, чтобы полностью защититься от ударов РФ.
Заметим, что сегодня Зеленский рассказал, что хочет обсудить в Брюсселе.
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