RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский пригласил лидера второй крупнейшей страны Африки в Украину

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Оксана Тесленко

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с коллегой из Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди и пригласил его в Украину, чтобы лично обсудить все дальнейшие планы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

О чем говорили президенты

Кроме того, президент Зеленский во время разговора поблагодарил президента ДР Конго за солидарность с Украиной и украинцами.

"Мы говорили о важности достижения мира, об уважении суверенитета и территориальной целостности и о развитии наших двусторонних отношений", - отметил Зеленский.

По словам Зеленского Украина готова к сотрудничеству во многих сферах:

  • оборонное сотрудничество,
  • агротехнологии,
  • децентрализация энергетики,
  • цифровизация государственных услуг

"ДРК заинтересована в этом, и мы договорились, что наши команды проработают все вопросы, необходимые для взаимовыгодного партнерства", - добавил президент.

 

 

Напомним, Демократическая Республика Конго присоединяется к Международной коалиции по возвращению украинских детей, создание которой инициировал президент Владимир Зеленский.

Добавим, что Украина и Демократическая Республика Конго установили дипотношения еще в 1999 году. Но именно в последние несколько лет это сотрудничество активизировалось.

В апреле 2024 официально заработало новое посольство Украины в ДРК. Ведомство открыли по поручению президента Зеленского.

При этом в марте этого года в Ужгороде официально открылось консульство Демократической Республики Конго.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийАфрикаКонго