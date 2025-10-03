Зеленский пригласил лидера второй крупнейшей страны Африки в Украину

О чем говорили президенты

Кроме того, президент Зеленский во время разговора поблагодарил президента ДР Конго за солидарность с Украиной и украинцами.

"Мы говорили о важности достижения мира, об уважении суверенитета и территориальной целостности и о развитии наших двусторонних отношений", - отметил Зеленский.

По словам Зеленского Украина готова к сотрудничеству во многих сферах:

оборонное сотрудничество,

агротехнологии,

децентрализация энергетики,

цифровизация государственных услуг

"ДРК заинтересована в этом, и мы договорились, что наши команды проработают все вопросы, необходимые для взаимовыгодного партнерства", - добавил президент.