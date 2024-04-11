Украина открыла новое посольство в Африке

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Instagram .

"Украина продолжает расширять дипломатическое присутствие, в том числе на Африканском континенте. Шаг за шагом открываем новые горизонты и официально открываем созданные в прошлом году по поручению президента Владимира Зеленского посольства в Африке", - написал чиновник.

Кулеба добавил, что посольство Украины в ДР Конго официально приступило к работе 10 апреля. Министр добавил, что Демократическую Республику Конго называют "сердцем Африки". Это вторая по площади страна в Африке и одиннадцатая в мире.

По его словам, Украина и ДРК хорошо сотрудничали в сфере образования. В 2021-2022 годах 419 студентов из ДРК обучались в нашей стране.

Политические отношения Украины и Африки

Украина и Демократическая Республика Конго (ДРК) установили дипотношения еще в 1999 году. Но именно в предыдущие несколько лет это сотрудничество активизировалось. В августе 2022 г. Президент Зеленский провел телефонные переговоры с лидером ДРК Феликсом Чесикеди. В марте этого года официально открылось Почетное консульство ДРК в Ужгороде.

ДРК была одной из немногих стран Подсахарской Африки, проголосовавшей за резолюцию ГА ООН "Территориальная целостность Украины" в марте 2014 года. Она также проголосовала положительно за четыре из шести украинских резолюций ГА ООН после начала полномасштабной агрессии РФ.

Посольство Украины находится в дипломатическом квартале конголезской столицы. Его работа будет способствовать активизации сотрудничества с конголезскими партнерами, в частности, в сферах торговли, сельского хозяйства, промышленности, энергетики, образования и информационных технологий.