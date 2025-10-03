Зеленський запросив лідера другої найбільшої країни Африки до України

Про що говорили президенти

Крім того, президент Зеленський під час розмови подякував президенту ДР Конго за солідарність з Україною та українцями.

"Ми говорили про важливість досягнення миру, про повагу до суверенітету й територіальної цілісності та про розвиток наших двосторонніх відносин", - зазначив Зеленський.

За словами Зеленського Україна готова до співпраці в багатьох сферах:

оборонне співробітництво,

агротехнології,

децентралізація енергетики,

цифровізація державних послуг

"ДРК зацікавлена в цьому, і ми домовилися, що наші команди опрацюють усі питання, необхідні для взаємовигідного партнерства", - додав президент.