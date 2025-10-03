Зеленський запросив лідера другої найбільшої країни Африки до України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з колегою з Демократичної Республіки Конго Феліксом Чісекеді та запросив його до України, аби особисто обговорити усі подальші плани.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського у Telegram.
Крім того, президент Зеленський під час розмови подякував президенту ДР Конго за солідарність з Україною та українцями.
"Ми говорили про важливість досягнення миру, про повагу до суверенітету й територіальної цілісності та про розвиток наших двосторонніх відносин", - зазначив Зеленський.
За словами Зеленського Україна готова до співпраці в багатьох сферах:
"ДРК зацікавлена в цьому, і ми домовилися, що наші команди опрацюють усі питання, необхідні для взаємовигідного партнерства", - додав президент.
Нагадаємо, Демократична Республіка Конго приєднується до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, створення якої ініціював президент Володимир Зеленський.
Додамо, що Україна та Демократична Республіка Конго встановили дипвідносини ще в 1999 році. Але саме в останні кілька років ця співпраця активізувалася.
У квітні 2024 року офіційно запрацювало нове посольство України в ДРК. Відомство відкрили за дорученням президента Зеленського.
При цьому в березні того ж року в Ужгороді офіційно відкрилося консульство Демократичної Республіки Конго.