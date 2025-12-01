Зеленский обсудил с Макроном признание украинских водительских прав во Франции

Признание украинских водительских прав

Стоит заметить, что согласно официальному сайту для иностранцев Driving in France with a foreign license, при наличии "не‑европейского" водительского удостоверения (как украинское) - оно признается только первый год пребывания во Франции.

При проживании более года для продолжения управления автомобилем необходим обмен удостоверения на французское.

В 2025 году Франция и Украина подписали декларацию, направленную на упрощение обмена водительских прав между странами.

Украина сейчас входит в перечень стран, права граждан которых можно обменять без экзамена, но часто требуется подтверждение проживания и документы о ваших украинских правах.

Также, согласно официальному сайту для украинских переселенцев, при временной защите (temporary protection) украинские права признаются "в течение всего периода законного пребывания" во Франции, но после получения постоянного официального разрешения на проживания в стране (residence permit) дается ограниченный срок (обычно один год), после которого нужно обменять права.

