Зеленський обговорив із Макроном визнання українських водійських прав у Франції

Визнання українських водійських прав

Варто зауважити, що згідно з офіційним сайтом для іноземців Driving in France with a foreign license, за наявності "не-європейського" водійського посвідчення (як українське) - воно визнається лише перший рік перебування у Франції.

При проживанні понад рік для продовження керування автомобілем необхідний обмін посвідчення на французьке.

У 2025 році Франція та Україна підписали декларацію, спрямовану на спрощення обміну водійських прав між країнами.

Україна зараз входить до переліку країн, права громадян яких можна обміняти без іспиту, але часто потрібне підтвердження проживання та документи про ваші українські права.

Також, згідно з офіційним сайтом для українських переселенців, під час тимчасового захисту (temporary protection) українські права визнаються "протягом усього періоду законного перебування" у Франції, але після отримання постійного офіційного дозволу на проживання в країні (residence permit) надається обмежений термін (зазвичай один рік), після якого потрібно обміняти права.

