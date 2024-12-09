Зеленский поручил Шмыгалю увеличить финансирование прямой закупки дронов в бригадах
Президент Владимир Зеленский поручил найти дополнительные средства на закупку дронов. Они будут выделены непосредственно бригадам.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал во время вечернего обращения.
По его словам, он сегодня заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского о текущей ситуации на фронте. Обсудили также и операцию в Курской области.
Также отдельно был доклад полковника Павла Палисы, которого недавно назначили заместителем руководителя Офиса президента.
"Был также отдельный доклад Павла Палисы относительно сумм прямых средств в бригады непосредственно - для дополнительной закупки дронов. Недавно уже приняли решение о сумме таких прямых денег. Но сейчас я вижу, что той суммы также недостаточно," - рассказал Зеленский.
Президент поручил премьер-министру Денису Шмыгалю в ближайшие дни увеличить финансирование для бригад дополнительно.
Производство оружия в Украине
В Украине за последние годы существенно выросли объемы производства оружия, что стало ключевым фактором в поддержке Вооруженных сил во время войны с Россией.
Оборонно-промышленный комплекс страны активно развивается благодаря сотрудничеству с международными партнерами, которые предоставляют финансирование для расширения производства и поставок военной техники, в частности беспилотников.
Эти меры способствуют оснащению украинских военных современными боевыми средствами, а также обеспечивают экономическую стабильность даже в сложных условиях войны.
В августе этого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина впервые применила новейшую ракету-дрон под названием "Паляныца". Он подчеркнул, что это оружие есть результат работы украинских конструкторов.
Также Украина разрабатывает дальнобойные дроны. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, украинские дроны могут поражать военные объекты РФ на расстоянии до 1800 км.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.