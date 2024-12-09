Зеленский поручил Шмыгалю увеличить финансирование прямой закупки дронов в бригадах

Президент Владимир Зеленский поручил найти дополнительные средства на закупку дронов. Они будут выделены непосредственно бригадам.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал во время вечернего обращения.

По его словам, он сегодня заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского о текущей ситуации на фронте. Обсудили также и операцию в Курской области.

Также отдельно был доклад полковника Павла Палисы, которого недавно назначили заместителем руководителя Офиса президента.

"Был также отдельный доклад Павла Палисы относительно сумм прямых средств в бригады непосредственно - для дополнительной закупки дронов. Недавно уже приняли решение о сумме таких прямых денег. Но сейчас я вижу, что той суммы также недостаточно," - рассказал Зеленский.

Президент поручил премьер-министру Денису Шмыгалю в ближайшие дни увеличить финансирование для бригад дополнительно.

Производство оружия в Украине

В Украине за последние годы существенно выросли объемы производства оружия, что стало ключевым фактором в поддержке Вооруженных сил во время войны с Россией.

Оборонно-промышленный комплекс страны активно развивается благодаря сотрудничеству с международными партнерами, которые предоставляют финансирование для расширения производства и поставок военной техники, в частности беспилотников.

Эти меры способствуют оснащению украинских военных современными боевыми средствами, а также обеспечивают экономическую стабильность даже в сложных условиях войны.