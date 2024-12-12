Оккупанты давят на трех направлениях. Генштаб рассказал о ситуации на фронте

На фронте с начала суток уже произошло 138 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском, Покровском и Временском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Глубокого и Старицы, в настоящее время идет бой. Также враг нанес авиаудары КАБами по Липцам, Высокой Яруге и Гоптовке.

На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты проводили наступательные действия возле Синьковки, Загрызово и Западного. Три боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении противник 14 раз атаковал у Копанок, Новоегоровки, Лозовой, Надежды, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу. Пять атак до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты дважды пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Торецка, в настоящее время продолжается бой. Вражеская авиация сбросила КАБ на Крымское.

На Покровском направлении противник совершил 30 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Песчаное, Шевченко и Чумацкое. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и отбили 24 атаки, сейчас еще идут шесть боев.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 37 раз вблизи Сонцовки, Старых Тернов, Курахово, Дальнего и Успеновки. 24 попытки оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Бои продолжаются. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Багатир и Улаклы, сбросив при этом четыре КАБа.

На Времовском направлении противник 24 раза шел на штурм позиций наших защитников вблизи Сухих Ялов, Константинопольского, Раздольного, Нескучного и Новодаровки. Одиннадцать боестолкновений продолжается.

На Ореховском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов в направлении Новоданиловки.

В Курской области Силы обороны отбили девять атак врага, семь боестолкновений продолжаются.