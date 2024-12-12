Оккупанты давят на трех направлениях. Генштаб рассказал о ситуации на фронте
На фронте с начала суток уже произошло 138 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском, Покровском и Временском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
На Харьковском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска, Глубокого и Старицы, в настоящее время идет бой. Также враг нанес авиаудары КАБами по Липцам, Высокой Яруге и Гоптовке.
На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты проводили наступательные действия возле Синьковки, Загрызово и Западного. Три боестолкновения продолжаются.
На Лиманском направлении противник 14 раз атаковал у Копанок, Новоегоровки, Лозовой, Надежды, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу. Пять атак до сих пор продолжаются.
На Краматорском направлении украинские защитники отбили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра и в направлении Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении оккупанты дважды пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Торецка, в настоящее время продолжается бой. Вражеская авиация сбросила КАБ на Крымское.
На Покровском направлении противник совершил 30 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Песчаное, Шевченко и Чумацкое. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и отбили 24 атаки, сейчас еще идут шесть боев.
На Кураховском направлении захватчики атаковали 37 раз вблизи Сонцовки, Старых Тернов, Курахово, Дальнего и Успеновки. 24 попытки оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Бои продолжаются. Авиация противника нанесла удары по населенным пунктам Багатир и Улаклы, сбросив при этом четыре КАБа.
На Времовском направлении противник 24 раза шел на штурм позиций наших защитников вблизи Сухих Ялов, Константинопольского, Раздольного, Нескучного и Новодаровки. Одиннадцать боестолкновений продолжается.
На Ореховском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов в направлении Новоданиловки.
В Курской области Силы обороны отбили девять атак врага, семь боестолкновений продолжаются.
Потери России в войне
По данным Генштаба, за минувшие сутки потери России составили 1390 военных.
Также украинские воины обезвредили 6 танков, 28 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, две крылатые ракеты, 54 автомобиля и единицу специальной техники.
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