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Зеленский обсудил помощь Украине с канцлером Австрии

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Одной из тем обсуждений стало усиление помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.

"Провел разговор с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехамммером. Поблагодарил за присоединение Австрии к Core Group для создания спецтрибунала по агрессии РФ, за гуманитарную поддержку Украины. Обсудили ключевые направления усиления помощи, в частности, в лечении украинцев", - рассказал Зеленский по итогам переговоров.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Австрия присоединилась к созданию спецтрибунала для России.

Также мы писали, что Австрия выделила 10 млн евро на восстановление энергетики Украины.

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