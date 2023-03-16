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Австрия присоединилась к созданию трибунала для преступлений РФ против Украины, - Кулеба

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Украина, Четверг 16 марта 2023 19:02
Австрия присоединилась к созданию трибунала для преступлений РФ против Украины, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImage)
Автор: Карина Левицкая

Австрия присоединилась к созданию Специального трибунала для преступления агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Министр иностранных дел поблагодарил Австрию за ее присоединение к работе над созданием Специального трибунала для преступления агрессии против Украины.

Он также сообщил, что на сегодняшний день в состав основной группы уже входят 33 государства.

"С ростом их (государств-участников – ред.) числа растет и вера в то, что руководство России будет привлечено к ответственности", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, Украина рассчитывает, что Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию по трибуналу над РФ в апреле.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на саммите Совета Европы обсудят наказание РФ за военные преступления.

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