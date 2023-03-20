UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський обговорив допомогу Україні з канцлером Австрії

Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Австрії Карлом Нехаммером. Однією з тем обговорень стало посилення допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter.

"Провів розмову з федеральним канцлером Австрії Карлом Нехамммером. Подякував за приєднання Австрії до Core Group для створення спецтрибуналу з агресії РФ, за гуманітарну підтримку України. Обговорили ключові напрями посилення допомоги, зокрема у лікуванні українців", - розповів Зеленський за підсумками переговорів.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Австрія приєдналася до створення спецтрибуналу для Росії.

Також ми писали, що Австрія виділила 10 млн. євро на відновлення енергетики України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийАвстріяДопомога Україні