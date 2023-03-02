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Австрия выделила новую финансовую помощь на восстановление энергетики Украины

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Четверг 02 марта 2023 17:55
Австрия выделила новую финансовую помощь на восстановление энергетики Украины Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Австрия выделила 10 млн евро на восстановление энергетики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Австрия - среди стран, которые помогли Украине преодолеть эту зиму и энергетический террор России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Шмыгаль провел беседу с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Он поблагодарил его за 10 млн евро на восстановление энергетики, помощь с оборудованием и генераторами.

"Обсудили поддержку в восстановлении Украины. Рассчитываем на помощь Австрии в восстановлении инфраструктуры и гуманитарном разминировании", - добавил Шмыгаль.

По его словам, во время разговора отдельно уделили внимание ситуации на ЗАЭС и усилению санкций против агрессора, в частности, предотвращению обхода Россией уже введенных ограничений.

Ранее сообщалось, что Австрия намерена передать Украине 5 миллионов евро. Денежные средства будут направлены на восстановление трансформаторных подстанций, которые повредила Россия.

Австрия будет всеми способами поддерживать формулу мира Украины для урегулирования войны с Россией.

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