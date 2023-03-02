Австрия выделила новую финансовую помощь на восстановление энергетики Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Австрия - среди стран, которые помогли Украине преодолеть эту зиму и энергетический террор России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Шмыгаль провел беседу с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Он поблагодарил его за 10 млн евро на восстановление энергетики, помощь с оборудованием и генераторами.

"Обсудили поддержку в восстановлении Украины. Рассчитываем на помощь Австрии в восстановлении инфраструктуры и гуманитарном разминировании", - добавил Шмыгаль.

По его словам, во время разговора отдельно уделили внимание ситуации на ЗАЭС и усилению санкций против агрессора, в частности, предотвращению обхода Россией уже введенных ограничений.