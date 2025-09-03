RU

Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский обсудит с Трампом дедлайн по санкциям против России: уточним сроки

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский планирует поговорить с президентом США Дональдом Трампом и уточнить конкретный дедлайн по санкциям против России.

Как передает РБК-Украина, об этом глава украинского государства заявил на пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен.

Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в том, чтобы США стали на ее сторону в очень важный этап войны с Россией. Сейчас есть политическая и двухпартийная поддержка США во время массированных атак на Украину.

По словам президента, Трамп поддержал механизм PURL, в рамках которого американское оружие покупают Украине страны Европы, но этого недостаточно. 

Зеленский уточнил, что с США обсуждался вопрос 10 дополнительных систем Patriot, также об этом был диалог с производственными мощностями. В Вашингтоне такую идею поддержали. Но решения по этому вопросу медленные. 

Также глава украинского государства обратил внимание, что с США обсуждалась возможность давления на Россию, чтобы вынудить российского диктатора Владимира Путина вести диалог. Речь о тарифах и санкциях. В частности, Трампу передавали сигналы о том, что если встречи Украины и РФ на уровне лидеров не будет, то необходимы будут санкции. 

"Он сказал, что ответит через несколько недель… Несколько недель - это может быть две или три недели. Мы сегодня или на днях будем говорить с президентом США и также уточним этот вопрос", - добавил Зеленский. 

Дедлайн Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп уже грозился ввести вторичные санкции и тарифы против России, если Москва до 8 августа не пойдет на перемирие с Украиной.

В Кремле отказались от прекращения огня, но никаких мер давления со стороны Вашингтона не последовало. Трамп решил в очередной раз отсрочить санкции, поскольку российский диктатор Владимир Путин предложил ему встречу.

На встрече лидеры также не договорились о перемирии между РФ и Украиной. Несмотря на это, Трамп продолжает затягивать введение санкций.

На днях министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон рассмотрит ограничения против РФ на этой неделе, поскольку Путин в отвратительной манере усилил атаки на Украину.

Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияДональд ТрампВойна в Украине