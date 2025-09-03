Зеленський обговорить із Трампом дедлайн щодо санкцій проти Росії: уточнимо терміни

Зеленський підкреслив, що Україна потребує того, щоб США стали на її бік у дуже важливий етап війни з Росією. Зараз є політична та двопартійна підтримка США під час масованих атак на Україну.

За словами президента, Трамп підтримав механізм PURL, у межах якого американську зброю купують Україні країни Європи, але цього недостатньо.

Зеленський уточнив, що зі США обговорювали питання 10 додаткових систем Patriot, також про це був діалог із виробничими потужностями. У Вашингтоні таку ідею підтримали. Але рішення з цього питання повільні.

Також голова української держави звернув увагу, що зі США обговорювалася можливість тиску на Росію, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна вести діалог. Мова про тарифи та санкції. Зокрема, Трампу передавали сигнали про те, що якщо зустрічі України та РФ на рівні лідерів не буде, то необхідні будуть санкції.

"Він сказав, що відповість за кілька тижнів... Кілька тижнів - це може бути два або три тижні. Ми сьогодні або днями будемо говорити з президентом США і також уточнимо це питання", - додав Зеленський.