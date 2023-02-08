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Зеленский завтра выступит в Европарламенте, - СМИ

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Брюссель, Среда 08 февраля 2023 13:34
Зеленский завтра выступит в Европарламенте, - СМИ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 9 февраля, выступит на заседании Европейского парламента. Также он проведет ряд встреч с европейскими лидерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

По его словам, Зеленский с утра выступит перед Европарламентом, а затем посетит саммит ЕС.

"Президент Украины должен выступить на пленарном заседании Европейского парламента в Брюсселе завтра до полудня на короткой 1-часовой сессии, затем посетить саммит ЕС после этого", - отметил журналист.

Напомним, ранее европейские СМИ писали, что Владимир Зеленский должен посетить саммит глав государств и правительств ЕС, запланированный на 9 и 10 февраля.

Сегодня президент Украины прибыл в Великобританию, где проведет ряд встреч.

Детальнее о визите Владимира Зеленского в Британию - в материале РБК-Украина.

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