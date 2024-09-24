Зеленский считает, что союзники позволят бить вглубь РФ, но для этого надо решение США
Президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить с президентом США Джо Байденом разрешение на удары по территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
Украинский лидер отметил, что на этой неделе он снова поднимет этот вопрос перед Байденом.
По его словам, разрешение на дальнобойные удары позволило бы Украине наносить удары по российским авиабазам, используемым для сброса сотен бомб на восточную Украину.
Зеленский также выразил уверенность, что другие союзники Украины, такие как Франция, Великобритания, Италия и Германия, готовы поддержать это решение, но подчеркнул, что США должны возглавить процесс.
"Главная роль принадлежит Соединенным Штатам и президенту Байдену. Все смотрят на него, и нам это необходимо для защиты", - подчеркнул Зеленский.
Удары вглубь России
Между союзниками Украины возникли разногласия по поводу возможности использования украинскими военными западного оружия для ударов по российской территории.
США сохраняют запрет на такие действия, в то время как Великобритания активно лоббирует изменение этой позиции. Несмотря на это, официальная позиция Лондона пока не изменилась.
В то же время The Washington Post сообщил, что США выразили сомнения в эффективности использования Украиной дальнобойных ракет для нанесения ударов по российской территории. По мнению представителей Белого дома и Пентагона, украинские лидеры не смогли представить достаточных аргументов в пользу такой стратегии.
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