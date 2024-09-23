В Британии ответили, изменилась ли их позиция по ударам Storm Shadow вглубь России

"Мы остаемся в постоянном контакте с украинцами и всегда будем прислушиваться к их позиции. Как вы можете ожидать, на ГА ООН мы сосредоточимся на ряде вопросов, включая постоянную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии, а также прекращение огня в Газе и деэскалацию напряженности в Ливане и другие", - заявила она.

Комментируя использование ракет Storm Shadow, пресс-секретарь подчеркнула, что позиция Великобритании остается неизменной.

"Когда дело доходит до этого, наша позиция остается неизменной. Наши текущие обсуждения по Украине не касаются одного конкретного вида военной техники. Это более широкие дискуссии о стратегии и о том, как мы поддерживаем Украину в решающий период в течение следующих нескольких месяцев и по мере того, как мы вступаем в зиму", - отметила она.