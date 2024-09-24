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Зеленський вважає, що союзники дозволять бити вглиб РФ, але для цього треба рішення США

Вівторок 24 вересня 2024 14:15
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Зеленський вважає, що союзники дозволять бити вглиб РФ, але для цього треба рішення США Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити з президентом США Джо Байденом дозвіл на удари по території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Український лідер зазначив, що цього тижня він знову порушить це питання перед Байденом.

За його словами, дозвіл на далекобійні удари дозволив би Україні завдавати ударів по російських авіабазах, які використовуються для скидання сотень бомб на східну Україну.

Зеленський також висловив упевненість, що інші союзники України, як-от Франція, Велика Британія, Італія та Німеччина, готові підтримати це рішення, але наголосив, що США мають очолити процес.

«Головна роль належить Сполученим Штатам і президенту Байдену. Усі дивляться на нього, і нам це необхідно для захисту», - наголосив Зеленський.

Удари вглиб Росії

Між союзниками України виникли розбіжності з приводу можливості використання українськими військовими західної зброї для ударів по російській території.

США зберігають заборону на такі дії, тоді як Великобританія активно лобіює зміну цієї позиції. Попри це, офіційна позиція Лондона поки що не змінилася.

Водночас The Washington Post повідомив, що США висловили сумніви щодо ефективності використання Україною далекобійних ракет для завдання ударів по російській території. На думку представників Білого дому та Пентагону, українські лідери не змогли надати достатніх аргументів на користь такої стратегії.

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