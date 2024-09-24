Зеленський вважає, що союзники дозволять бити вглиб РФ, але для цього треба рішення США

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити з президентом США Джо Байденом дозвіл на удари по території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Український лідер зазначив, що цього тижня він знову порушить це питання перед Байденом.

За його словами, дозвіл на далекобійні удари дозволив би Україні завдавати ударів по російських авіабазах, які використовуються для скидання сотень бомб на східну Україну.

Зеленський також висловив упевненість, що інші союзники України, як-от Франція, Велика Британія, Італія та Німеччина, готові підтримати це рішення, але наголосив, що США мають очолити процес.

«Головна роль належить Сполученим Штатам і президенту Байдену. Усі дивляться на нього, і нам це необхідно для захисту», - наголосив Зеленський.