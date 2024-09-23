ua en ru
Пн, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден не снимал ограничения для Украины на удары по России, - СМИ

Понедельник 23 сентября 2024 12:32
UA EN RU
Байден не снимал ограничения для Украины на удары по России, - СМИ Фото: Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байден не снимал ограничения для Украины на удары вглубь Российской Федерации (РФ). Тем временем Британия ведет "деликатные" переговоры с Белым домом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Президент Джо Байден в воскресенье в Вашингтоне, отвечая на вопрос репортера, решил ли он разрешить Украине использовать дальнобойное оружие, сказал - нет", - пишет издание.

Деликатные переговоры

По словам главы Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Дэвида Ламми, переговоры с Белым домом о разрешении Украины использовать ракеты Storm Shadow в России - продолжаются.

Во время выступления на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле, министр добавил, что трудности и вызовы войны в Украине будут еще "глубже и строже»", особенно в конце 2025 - 2026 годов и далее.

"Поэтому это критическое время для смелости и мужества, терпения и силы духа со стороны союзников, которые поддерживают Украину", - сказал он и добавил, что партнеры Киева обсуждают, что еще может понадобиться нашей стране на поле боя для удержания линии фронта.

"Как министр иностранных дел я, конечно, не собираюсь комментировать оперативные детали, потому что это может только помочь Путину (Владимир Путин, диктатор России, - ред.). Но между союзниками в реальном времени ведется дискуссия о том, как мы можем поддержать Украину с приближением зимы", - отметил министр.

Удары вглубь России

В последнее время союзники Украины снова активно обсуждают возможность снятия ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России с использованием предоставленного оружия.

В частности, издание The Guardian сообщило, что Соединенные Штаты Америки и Великобритания уже приняли соответствующее решение, но пока не объявляют об этом публично. Официальных подтверждений этих слухов пока нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Война в Украине
NEWS
Переговоры о Плане победы и не только. Зачем Зеленский едет в США и с кем встретится
Переговоры о Плане победы и не только. Зачем Зеленский едет в США и с кем встретится
DAILY
Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти