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Зеленский об обсуждении гарантий безопасности с Румынией: берем за образец соглашение с Британией

Воскресенье 14 января 2024 21:27
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Зеленский об обсуждении гарантий безопасности с Румынией: берем за образец соглашение с Британией Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина сейчас обсуждает гарантии безопасности с Румынией. Для этого за образец взяли соглашение с Британией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Сегодня же есть продолжение и в работе по безопасности гарантий для Украины - начали переговоры с Румынией. Это уже девятое государство, с которым ведется такая двусторонняя работа. Все государства "Большой семерки" плюс Нидерланды, плюс Румыния", - заявил он.

При этом Зеленский добавил, что будет больше переговоров с другими странами по гарантиям безопасности.

"В качестве образца берем соглашение, которое мы на этой неделе заключили с Великобританией. Еще раз благодарен Британии за первенство и за очень хорошее, сильное наполнение соглашения", - заявил президент.

Соглашение с Великобританией

2 января премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Лидеры подписали историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности. Она вступила в силу 12 января 2024 года и будет действовать в течение 10 лет.

Больше о том, что предусматривают гарантии безопасности Британии для Украины – читайте в нашем материале.

В Офисе президента также заявили, что Украина ведет переговоры по соглашениям о безопасности с 6 странами: США, Германией, Италией, Францией, Канадой и Польшей.

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