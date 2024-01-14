С какими странами ведет Украина переговоры по соглашениям о безопасности: ответ ОП

Украина прорабатывает аналогичные документы с другими странами как недавнее соглашение с Великобританией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Владислава Власюка в эфире телемарафона.

Как отметил Власюк, целью Украины является вступление в НАТО. Аналогичные документы разрабатываются с:

США;

Германией;

Италией;

Францией;

Канадой;

Польшей.

"С ними прорабатываются очень похожие документы, идея идентична для всех стран - предоставление гарантий безопасности для Украины. Это постепенное интеграционное вступление в систему координат НАТО через эти договоры по безопасности", - пояснил Власюк.

Подписание соглашения о гарантиях безопасности с Великобританией

Напомним, в пятницу, 12 января, премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В ходе визита он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Лидеры подписали историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности. Она вступила в силу 12 января 2024 года и будет действовать в течение 10 лет. Если Украина в течение этого периода времени вступит в НАТО, стороны примут отдельное решение о будущем статусе гарантий.

Подробнее о том, что предусматривают гарантии безопасности Британии для Украины - читайте в нашем материале.