Зеленський обіцяє зняти санкції з усіх українців, які стануть на захист держави

"Ми знімемо санкції з усіх громадян України рішенням РНБО, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі тероборони", - сказав він.

Зазначимо, глава держави зробив заяву через напад Росії на українську державу та зауваживши, що ворог поніс серйозні втрати.

