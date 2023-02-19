Зеленский о новом наступлении РФ: сейчас мы намного сильнее их

Российские оккупанты в своем новом наступлении на территории Украины не могут продвинуться далеко, поскольку они уже не так сильны, как раньше. При этом Вооруженные силы Украины намного сильнее прокремлевских войск.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Tg1 .

"Конечно, они не могут идти дальше, они уже не так сильны, как раньше. Сейчас мы намного сильнее их", - заявил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что уже не имеет значение, что сейчас новое или старое наступление РФ, поскольку компромиссов больше нет.

"Мы знаем, что если мы проиграем, то потеряем все: дома, детей, родителей. Поэтому для нас не имеет значения, будет ли это старое или новое вторжение. После того, что произошло 24 февраля прошлого года, компромиссов больше нет. Было нарушено международное право, было нарушено все человеческое, что только может быть человеческим. Мы их не боимся. Никто их не боится, но все идет не по их планам", - заявил он.

Напомним, ранее Зеленский подтвердил, что Россия уже начала свое новое наступление в Украине. Атаки происходят на нескольких направлениях.

Кроме того, о начале прогнозированного наступления России в Украине заявлял и советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Добавим, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Альянс уже видит начало нового наступления россиян в Украине.

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