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Атаки уже происходят. Зеленский подтвердил, что новое наступление России началось

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Киев, Четверг 16 февраля 2023 20:27
Атаки уже происходят. Зеленский подтвердил, что новое наступление России началось Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/navy mil gov ua)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты начали свое новое наступление в Украине, которое ранее неоднократно прогнозировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью BBC.

"Российские атаки уже происходят на нескольких направлениях", - заявил он, комментируя новое наступление россиян.

По словам главы государства, украинские военные смогут сопротивляться наступлению России до тех пор, пока не появится возможность контрнаступать. Но, в это же время, Западу необходимо предоставить больше военной помощи.

"Конечно, современное оружие ускоряет наступление мира. Оружие - это единственный язык, который понимает Россия", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее о начале прогнозированного наступления России в Украине заявлял и советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Также мы писали, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Альянс уже видит начало нового наступления россиян в Украине.

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