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Зеленский: Россия увеличивает количество атак на Украину, давления до сих пор недостаточно

Киев, Воскресенье 06 апреля 2025 12:48
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Зеленский: Россия увеличивает количество атак на Украину, давления до сих пор недостаточно Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия увеличивает количество воздушных атак на Украину. Давления на Россию до сих пор недостаточно, а ежедневные удары по Украине это доказывают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Давления на Россию до сих пор недостаточно, и ежедневные российские удары по Украине это доказывают. Этой ночью - баллистика против Киева, ударные дроны по области. Били также по Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях", - отметил президент.

Он подчеркнул, что количество российских воздушных атак растет. Таким образом, Россия показывает свои истинные намерения - продолжать террор, пока мир это позволяет.

Как отметил Зеленский, за прошедшую неделю россияне выпустили по Украине более 1460 управляемых авиационных бомб, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет различных типов, из них более двух десятков - этой ночью.

"Каждый удар - по нашим людям, детям. Они воюют против детей, которые играют на детских площадках. Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Спасибо всем нашим службам, кто помогает и спасает украинцев", - подчеркнул глава государства.

Зеленский считает, что такие атаки - это ответ российского диктатора Владимира Путина на все международные дипломатические усилия. Поэтому он призывает усиливать давление на Москву.

"Каждый из партнеров увидел - Америка, вся Европа, весь мир, - что Россия собирается дальше воевать и убивать. Поэтому никакого ослабления давления не может быть. Стоит направлять все силы ради обеспечения безопасности и приближения мира", - добавил президент.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также отреагировал на массированный обстрел Украины.

"В ответ на предложения США по полному прекращению огня Россия пока только запускает новые ракеты, дроны и бомбы против Украины и ее народа. Пора усиливать давление на Москву", - написал Сибига в X (Twitter).

Обстрел Украины 6 апреля

В ночь на 6 апреля российские войска нанесли комбинированный удар, выпустив по Украине 23 ракеты и 109 дронов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 6 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ, 6 крылатых ракет "Калибр", 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 40 "Шахедов".

Под ударом дронов были Николаев и Сумы, а на Киев россияне направили баллистические ракеты. В результате атаки на столицу погиб человек, три человека ранены.

Больше о последствиях комбинированного обстрела - в материале РБК-Украина.

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