РФ выпустила по Украине 55 дронов с четырех направлений. Как отработала ПВО

Россия осуществила массированную атаку на Украину выпустив 55 дронов с четырех направлений. Силы ПВО уничтожили большинство беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

В ночь на 9 апреля Россия осуществила массированную атаку дронами по Украине.

С направлений Курска, Миллерова, Приморско-Ахтарска (РФ) и с временно оккупированного Крыма было выпущено 55 беспилотников, в том числе ударные Shahed и дроны-имитаторы.

Воздушную атаку отражали авиация, подразделения противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на утро 9 апреля подтверждено сбитие 32 вражеских ударных БпЛА над севером и востоком Украины.

Еще 8 беспилотников-имитаторов не достигли целей - они были потеряны локально без нанесения ущерба.

В результате атаки пострадали Харьковская и Днепропетровская область.