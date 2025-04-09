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РФ выпустила по Украине 55 дронов с четырех направлений. Как отработала ПВО

Среда 09 апреля 2025 09:15
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РФ выпустила по Украине 55 дронов с четырех направлений. Как отработала ПВО Фото: сколько дронов России сбила украинская ПВО (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия осуществила массированную атаку на Украину выпустив 55 дронов с четырех направлений. Силы ПВО уничтожили большинство беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 9 апреля Россия осуществила массированную атаку дронами по Украине.

С направлений Курска, Миллерова, Приморско-Ахтарска (РФ) и с временно оккупированного Крыма было выпущено 55 беспилотников, в том числе ударные Shahed и дроны-имитаторы.

Воздушную атаку отражали авиация, подразделения противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на утро 9 апреля подтверждено сбитие 32 вражеских ударных БпЛА над севером и востоком Украины.

Еще 8 беспилотников-имитаторов не достигли целей - они были потеряны локально без нанесения ущерба.

В результате атаки пострадали Харьковская и Днепропетровская область.

Российские обстрелы Украины

Напомним, что в ночь на 9 апреля российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область беспилотниками. Больше всего ударов пришлось на город Днепр.

В результате атаки пострадали 15 человек, из них восемь - в больницах. Состояние преимущественно средней тяжести, один человек - в легком состоянии.

Кроме того, россияне вчера вечером, 8 апреля, массированно ударили дронами по Харькову. В результате атаки были повреждения, пожары и есть пострадавшие.

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