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Харьков второй раз за ночь атакуют дроны: в городе снова "прилет"

Харьков, Пятница 20 июня 2025 02:08
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Харьков второй раз за ночь атакуют дроны: в городе снова "прилет" Фото: Харьков снова атаковали российские дроны (facebook.com_DSNSODE)
Автор: Валерий Савицкий

Харьков снова под ударом российских дронов. В городе раздаются взрывы и зафиксирован прилет в одном из районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

Городской голова отметил, что второй раз за сегодняшнюю ночь город находится под ударом вражеских беспилотников.

"Прилет произошел в Основянском районе. Под ударом - частный сектор, есть предварительная информация об ударе по частному дому", - отметил Терехов.

Городской председатель также добавил, что в направлении города направляются новые боевые дроны.

Дроновая атака РФ

В ночь на 20 июня российские террористы снова массированно атакуют ударными дронами Украину.

Под ударом оказались Харьков и Сумы.

В Харькове первая волна атаки произошла после 23:00. В городе зафиксированы пять прилетов, возникли пожары, повреждена многоэтажка и автомобили.

В результате атаки пострадали три человека, из них двое детей.

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Харьков Атака дронов
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