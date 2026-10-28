Зеленский назвал вероятную дату переговоров Украины, США и России

Сначала переговоры были запланированы на конец следующего месяца, но, по словам главы государства, событие может состояться уже 10 ноября.

Президент отметил, что Киев стремится к скорейшему началу переговоров и предложил провести встречу в это воскресенье, однако решил подождать, пока в США завершится голосование.

Ожидается, что саммит возглавит американская делегация в Абу-Даби. Это будут первые очные переговоры после того, как президент США Дональд Трамп ослабил санкции против РФ.

Напомним, во вторник, 27 октября, лидеры Финляндии и Норвегии позвонили российскому диктатору, чтобы призвать его прекратить войну в Украине.

Перед этим Стубб и Стере провели консультации с Украиной, чтобы донести ее позицию по поводу предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.