Зеленський назвав ймовірну дату переговорів України, США та Росії

Спочатку переговори були заплановані на кінець наступного місяця, але, за словами глави держави, подія може відбутися вже 10 листопада.

Президент зазначив, що Київ прагне якомога швидшого початку переговорів і запропонував провести зустріч цієї неділі, проте вирішив зачекати, доки в США завершиться голосування.

Очікується, що саміт очолить американська делегація в Абу-Дабі. Це будуть перші очні переговори після того, як президент США Дональд Трамп послабив санкції проти РФ.

Нагадаємо, у вівторок, 27 жовтня, лідери Фінляндії та Норвегії зателефонували російському диктатору, щоб закликати його припинити війну в Україні.

Перед цим Стубб і Стьоре провели консультації з Україною, щоб донести її позицію щодо майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі.