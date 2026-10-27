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Туск назвал дату переговоров между Украиной, США и РФ в Абу-Даби

18:26 27.10.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Туск назвал дату переговоров между Украиной, США и РФ в Абу-Даби Фото: Дональд Туск (Getty Images)
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Переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и РФ предварительно пройдут уже 4 ноября в ОАЭ.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Туск заявил, что звонок президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере российскому диктатору состоялся после консультаций с ним, президентом Владимиром Зеленским и американской стороной.

"Европейским политикам было бы полезно наладить рабочие контакты в связи с планируемыми переговорами о прекращении огня, которые могут состояться в Абу-Даби", - отметил Туск.

По его словам, переговоры между Украиной, США и страной-агрессором в ОАЭ предварительно запланированы на 4 ноября.

Туск подтвердил, что был заранее проинформирован о планах телефонного разговора. Он добавил, что Стере заверил его, что вместе со Стуббом готов взять на себя политическую ответственность за разговор с Путиным и придерживаться согласованной позиции коалиции желающих.

По словам польского премьера, после разговора Стубб проинформировал его, что "обе стороны сохранили свои позиции".

Президент Финляндии отметил, что "у европейской стороны во время разговора сложилось впечатление достаточно сдержанного оптимизма" по поводу шансов на достижение прогресса в Абу-Даби.

Напомним, сегодня лидеры Финляндии и Норвегии позвонили российскому диктатору, чтобы призвать его прекратить войну в Украине.

Перед этим Стубб и Стере провели консультации с Украиной, чтобы донести ее позицию по поводу предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби.

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