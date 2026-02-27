Зеленский назвал ежемесячные темпы мобилизации: в РФ на 10 тысяч больше

В Украине каждый месяц мобилизуют более 30 тысяч человек. В России темпы мобилизации выше.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News .

Глава украинского государства отметил, что у Украины есть дефицит в контексте мобилизации новых солдат. В то же время, по его словам, и у России есть проблемы с людьми - речь идет о подготовленных кадрах, а не о количестве, поскольку новобранцев там сразу бросают на фронт.

"Мы же обязательно учим людей. Мы мобилизуем 30-34 тысяч человек в месяц. В России этот показатель на 10 тысяч выше ежемесячно", - сказал Зеленский.

По его словам, запросы о пополнении подразделений все равно есть, поскольку нужны ротации - люди устают, и моральных дух падает.

"Я надеюсь, сейчас ситуация улучшится, ведь у нас появилось больше дронов, оружия и дальнобойных средств поражения", - добавил он.