Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский назвал партнера, который помогает Украине больше США

15:45 15.04.2026 Ср
2 мин
Где Украина нашла главного союзника в Европе?
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский назвал партнера, который сейчас поддерживает Украину больше США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского для немецкого телеканала ZDF.

Мерц - ближайший союзник

Перед интервью президент Украины встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в рамках двусторонних правительственных консультаций в Берлине. По итогам переговоров страны договорились об углублении стратегического партнерства.

"Германия, безусловно, является крупнейшим стратегическим партнером в Европе", - заявил Зеленский. Он также

Канцлер также настаивает на выплате Украине кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро, который до сих пор блокирует Венгрия.

США заняты Ираном - не Украиной

Зеленский объяснил, почему американская сторона фактически отошла от активной работы по Украине. По его словам, двое ключевых переговорщиков - Джаред Кушнер и Стив Уиткофф - сосредоточены на иранском направлении.

"Они постоянно контактируют с Ираном и не имеют времени на Украину", - сказал Зеленский.

Война с Ираном бьет по Украине

Зеленский прямо сказал, что боевые действия на Ближнем Востоке имеют последствия для Украины.

"Если война продлится дольше, для Украины будет меньше оружия", - заявил президент.

По мнению Зеленского, Вашингтон ведет более конструктивный диалог с Москвой, чем с европейскими союзниками. Участие Европы в переговорном процессе - под вопросом.

"И я не вижу никаких признаков того, что США этого хотят", - отметил он.

Как сообщало РБК-Украина, Великобритания объявила о передаче Украине не менее 120 тысяч дронов в 2026 году. Это самый большой пакет беспилотников от Лондона за все годы полномасштабной войны.

В поставки также входят артиллерийские снаряды и тысячи ракет для противовоздушной обороны на общую сумму 3 миллиарда фунтов стерлингов.

Напомним, Брюссель срочно давит на партнеров из G7, чтобы те ускорили выплату кредита Украине на 45 миллиардов евро. США и Япония свои доли до сих пор не перечислили.

