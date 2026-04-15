Зеленский назвал партнера, который помогает Украине больше США

Президент Украины Владимир Зеленский назвал партнера, который сейчас поддерживает Украину больше США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского для немецкого телеканала ZDF.
Перед интервью президент Украины встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в рамках двусторонних правительственных консультаций в Берлине. По итогам переговоров страны договорились об углублении стратегического партнерства.
"Германия, безусловно, является крупнейшим стратегическим партнером в Европе", - заявил Зеленский. Он также
Канцлер также настаивает на выплате Украине кредита от ЕС в размере 90 миллиардов евро, который до сих пор блокирует Венгрия.
Зеленский объяснил, почему американская сторона фактически отошла от активной работы по Украине. По его словам, двое ключевых переговорщиков - Джаред Кушнер и Стив Уиткофф - сосредоточены на иранском направлении.
"Они постоянно контактируют с Ираном и не имеют времени на Украину", - сказал Зеленский.
Зеленский прямо сказал, что боевые действия на Ближнем Востоке имеют последствия для Украины.
"Если война продлится дольше, для Украины будет меньше оружия", - заявил президент.
По мнению Зеленского, Вашингтон ведет более конструктивный диалог с Москвой, чем с европейскими союзниками. Участие Европы в переговорном процессе - под вопросом.
"И я не вижу никаких признаков того, что США этого хотят", - отметил он.
Как сообщало РБК-Украина, Великобритания объявила о передаче Украине не менее 120 тысяч дронов в 2026 году. Это самый большой пакет беспилотников от Лондона за все годы полномасштабной войны.
В поставки также входят артиллерийские снаряды и тысячи ракет для противовоздушной обороны на общую сумму 3 миллиарда фунтов стерлингов.
Напомним, Брюссель срочно давит на партнеров из G7, чтобы те ускорили выплату кредита Украине на 45 миллиардов евро. США и Япония свои доли до сих пор не перечислили.