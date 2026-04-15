Зеленський назвав партнера, який допомагає Україні більше за США

Мерц - найближчий союзник

Перед інтерв'ю президент України зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у рамках двосторонніх урядових консультацій у Берліні. За підсумками переговорів країни домовилися про поглиблення стратегічного партнерства.

"Німеччина, безумовно, є найбільшим стратегічним партнером у Європі", - заявив Зеленський. Він також

Канцлер також наполягає на виплаті Україні кредиту від ЄС у розмірі 90 мільярдів євро, який досі блокує Угорщина.

США зайняті Іраном - не Україною

Зеленський пояснив, чому американська сторона фактично відійшла від активної роботи щодо України. За його словами, двоє ключових переговірників - Джаред Кушнер та Стів Віткофф - зосереджені на іранському напрямку.

"Вони постійно контактують з Іраном і не мають часу на Україну", - сказав Зеленський.

Війна з Іраном б'є по Україні

Зеленський прямо сказав, що бойові дії на Близькому Сході мають наслідки для України.

"Якщо війна триватиме довше, для України буде менше зброї", - заявив президент.

На думку Зеленського, Вашингтон веде більш конструктивний діалог з Москвою, ніж із європейськими союзниками. Участь Європи в переговорному процесі - під питанням.

"І я не бачу жодних ознак того, що США цього хочуть", - зазначив він.