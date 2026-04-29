Зеленский назвал новый рекорд дальности ударов по РФ и анонсировал его увеличение

Новая дистанция - более 1500 км

Зеленский назвал нынешний этап "дальнобойными санкциями" - новым направлением в применении украинского оружия против России.

"Расстояние по прямой - более 1500 км. Будем увеличивать соответствующие дистанции, и это вполне справедливые украинские ответы на российский террор", - написал президент.

Что дают эти удары

По словам Зеленского, каждое попадание снижает возможности России в трех направлениях:

военная промышленность

логистика

нефтяной экспорт.

"Результаты очевидны для всех. То, что России надо заканчивать свою войну, тоже очевидно для всех. Время переходить к дипломатии, и этот сигнал стоит услышать Москве", - добавил президент.

Ряд российских городов уже почувствовали последствия

Напомним, утром 29 апреля беспилотники атаковали сразу два российских города - Орск и Пермь.

Под ударами оказались нефтеперерабатывающий завод и объект нефтепроводной компании. Орск расположен на расстоянии более 1400 км от границы с Украиной.