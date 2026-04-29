Зеленський назвав новий рекорд дальності ударів по РФ та анонсував його збільшення

Нова дистанція - понад 1500 км

Зеленський назвав нинішній етап "далекобійними санкціями" - новим напрямком у застосуванні української зброї проти Росії.

"Відстань по прямій - понад 1500 км. Будемо збільшувати відповідні дистанції, і це цілком справедливі українські відповіді на російський терор", - написав президент.

Що дають ці удари

За словами Зеленського, кожне влучання знижує можливості Росії у трьох напрямках:

воєнна промисловість

логістика

нафтовий експорт.

"Результати очевидні для всіх. Те, що Росії треба закінчувати свою війну, теж очевидно для всіх. Час переходити до дипломатії, і цей сигнал варто почути Москві", - додав президент.

Низка російських міст вже відчули наслідки

Нагадаємо, вранці 29 квітня безпілотники атакували одразу два російських міста - Орськ та Перм.

Під ударами опинилися нафтопереробний завод та об'єкт нафтопровідної компанії. Орськ розташований на відстані понад 1400 км від кордону з Україною.