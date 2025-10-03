Зеленский назвал неожиданный результат войны Путина для "страны-бензоколонки"

Глава государства рассказал, что сегодня были доклады об украинских ударах по российским энергетическим объектам, логистике и топливному комплексу. Зеленский поблагодарил украинских защитников за точность.



Президент обратил внимание, что Россия выбирает войну, разрушает жизни украинцев, и она должна за это отвечать. Поэтому "дальнобойность будет увеличиваться".

"Россия импортирует бензин, причем в разных географиях: и в Азии, из Китая и других стран, и в Европе, в том числе из Беларуси. Это один из результатов путинской войны - страна-бензоколонка не продает, а импортирует бензин. Это правильные результаты Службы безопасности Украины, Вооруженных сил Украины, нашей разведки и наших украинских производителей оружия", - подчеркнул он.