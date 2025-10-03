RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский назвал неожиданный результат войны Путина для "страны-бензоколонки"

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия из-за войны против Украины вынуждена импортировать бензин вместо того, чтобы его продавать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что сегодня были доклады об украинских ударах по российским энергетическим объектам, логистике и топливному комплексу. Зеленский поблагодарил украинских защитников за точность. 

Президент обратил внимание, что Россия выбирает войну, разрушает жизни украинцев, и она должна за это отвечать. Поэтому "дальнобойность будет увеличиваться". 

"Россия импортирует бензин, причем в разных географиях: и в Азии, из Китая и других стран, и в Европе, в том числе из Беларуси. Это один из результатов путинской войны - страна-бензоколонка не продает, а импортирует бензин. Это правильные результаты Службы безопасности Украины, Вооруженных сил Украины, нашей разведки и наших украинских производителей оружия", - подчеркнул он. 

Топливный кризис в России

Напомним, после череды успешных ударов украинских защитников по российским нефтеперерабатывающим заводам Россия 1 августа ввела полный запрет на экспорт бензина.

На этой неделе российские власти решили продлить такие ограничения до конца года.

В то же время на территории временно оккупированного Крыма ввели ограничения на покупку бензина - только до 20 литров в руки.

К слову, сегодня, 3 октября, источники РБК-Украина сообщили, что украинские дроны ударили по одному из ведущих российских НПЗ - "Орскнефтеоргсинтезу".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссийская ФедерацияВойна в УкраинеАтака дронов