Зеленский назвал неожиданный результат войны Путина для "страны-бензоколонки"
Россия из-за войны против Украины вынуждена импортировать бензин вместо того, чтобы его продавать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства рассказал, что сегодня были доклады об украинских ударах по российским энергетическим объектам, логистике и топливному комплексу. Зеленский поблагодарил украинских защитников за точность.
Президент обратил внимание, что Россия выбирает войну, разрушает жизни украинцев, и она должна за это отвечать. Поэтому "дальнобойность будет увеличиваться".
"Россия импортирует бензин, причем в разных географиях: и в Азии, из Китая и других стран, и в Европе, в том числе из Беларуси. Это один из результатов путинской войны - страна-бензоколонка не продает, а импортирует бензин. Это правильные результаты Службы безопасности Украины, Вооруженных сил Украины, нашей разведки и наших украинских производителей оружия", - подчеркнул он.
Топливный кризис в России
Напомним, после череды успешных ударов украинских защитников по российским нефтеперерабатывающим заводам Россия 1 августа ввела полный запрет на экспорт бензина.
На этой неделе российские власти решили продлить такие ограничения до конца года.
В то же время на территории временно оккупированного Крыма ввели ограничения на покупку бензина - только до 20 литров в руки.
К слову, сегодня, 3 октября, источники РБК-Украина сообщили, что украинские дроны ударили по одному из ведущих российских НПЗ - "Орскнефтеоргсинтезу".