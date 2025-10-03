Зеленський назвав несподіваний результат війни Путіна для "країни-бензоколонки"

Росія через війну проти України змушена імпортувати бензин замість того, щоб його продавати.

Голова держави розповів, що сьогодні були доповіді про українські удари по російських енергетичних об'єктах, логістиці та паливному комплексу. Зеленський подякував українським захисникам за влучність.



Президент звернув увагу, що Росія обирає війну, руйнує життя українців, і вона має за це відповідати. Тому "далекобійність буде збільшуватися".

"Росія імпортує бензин, причому в різних географіях: і в Азії, з Китаю та інших країн, і в Європі, зокрема з Білорусі. Це один із результатів путінської війни - країна-бензоколонка не продає, а імпортує бензин. Це правильні результати Служби безпеки України, Збройних сил України, нашої розвідки і наших українських виробників зброї", - наголосив він.