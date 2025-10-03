ua en ru
Зеленський назвав несподіваний результат війни Путіна для "країни-бензоколонки"

Київ, П'ятниця 03 жовтня 2025 21:31
Зеленський назвав несподіваний результат війни Путіна для "країни-бензоколонки" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія через війну проти України змушена імпортувати бензин замість того, щоб його продавати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова держави розповів, що сьогодні були доповіді про українські удари по російських енергетичних об'єктах, логістиці та паливному комплексу. Зеленський подякував українським захисникам за влучність.

Президент звернув увагу, що Росія обирає війну, руйнує життя українців, і вона має за це відповідати. Тому "далекобійність буде збільшуватися".

"Росія імпортує бензин, причому в різних географіях: і в Азії, з Китаю та інших країн, і в Європі, зокрема з Білорусі. Це один із результатів путінської війни - країна-бензоколонка не продає, а імпортує бензин. Це правильні результати Служби безпеки України, Збройних сил України, нашої розвідки і наших українських виробників зброї", - наголосив він.

Паливна криза в Росії

Нагадаємо, після низки успішних ударів українських захисників по російських нафтопереробних заводах Росія 1 серпня ввела повну заборону на експорт бензину.

Цього тижня російська влада вирішила продовжити такі обмеження до кінця року.

Водночас на території тимчасово окупованого Криму запровадили обмеження на купівлю бензину - тільки до 20 літрів на руки.

До речі, сьогодні, 3 жовтня, джерела РБК-Україна повідомили, що українські дрони вдарили по одному з провідних російських НПЗ - "Орськнафтооргсинтезу".

