Зеленский назвал самый сложный вопрос на пути к завершению войны

Россия против прекращения огня

Напомним, ранее Россия несколько раз отвергала возможность прекращения огня с Украиной без дополнительных условий. В то же время Киев подтверждал готовность к безусловному и всеобъемлющему перемирию для того, чтобы начать реальные переговоры о мире.

В частности, российские власти выдумали, что Украине нужно перемирие, чтобы Запад мог за это время провести поставки оружия украинским военным, а также для мобилизации.

Во время переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле россияне представили свои требования для перемирия и завершения войны.

Для прекращения огня враг хочет, чтобы украинских воинов начали выводить из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Очевидно, это невыполнимый для Украины ультиматум.

Стоит заметить, что идею о безусловном перемирии впервые предложили именно США.