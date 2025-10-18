UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський назвав найскладніше питання на шляху до завершення війни

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна не може нічого узгоджувати з Росією до припинення вогню. Найскладнішим питанням у контексті переговорів є території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Голова української держави нагадав, що росіяни хотіли окупувати всю територію України.

"Наша позиція - спочатку припинення вогню, щоб ми могли поговорити і зрозуміти позиції. Я думаю, Трамп це розуміє. Оскільки найскладніше питання все одно стосуватиметься територій", - зазначив Зеленський.

Росія проти припинення вогню

Нагадаємо, раніше Росія кілька разів відкидала можливість припинення вогню з Україною без додаткових умов. Водночас Київ підтверджував готовність до безумовного і всеосяжного перемир'я для того, щоб почати реальні переговори про мир.

Зокрема, російська влада вигадала, що Україні потрібне перемир'я, щоб Захід міг за цей час провести постачання зброї українським військовим, а також для мобілізації.

Під час переговорів між українською та російською делегаціями у Стамбулі росіяни представили свої вимоги для перемир'я та завершення війни.

Для припинення вогню ворог хоче, щоб українських воїнів почали виводити з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Вочевидь, це нездійсненний для України ультиматум.

Варто зауважити, що ідею про безумовне перемир'я вперше запропонували саме США.

