Зеленський назвав найскладніше питання на шляху до завершення війни

Україна не може нічого узгоджувати з Росією до припинення вогню. Найскладнішим питанням у контексті переговорів є території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського за підсумками переговорів з президентом США Дональдом Трампом.
Голова української держави нагадав, що росіяни хотіли окупувати всю територію України.
"Наша позиція - спочатку припинення вогню, щоб ми могли поговорити і зрозуміти позиції. Я думаю, Трамп це розуміє. Оскільки найскладніше питання все одно стосуватиметься територій", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше Росія кілька разів відкидала можливість припинення вогню з Україною без додаткових умов. Водночас Київ підтверджував готовність до безумовного і всеосяжного перемир'я для того, щоб почати реальні переговори про мир.
Зокрема, російська влада вигадала, що Україні потрібне перемир'я, щоб Захід міг за цей час провести постачання зброї українським військовим, а також для мобілізації.
Під час переговорів між українською та російською делегаціями у Стамбулі росіяни представили свої вимоги для перемир'я та завершення війни.
Для припинення вогню ворог хоче, щоб українських воїнів почали виводити з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Вочевидь, це нездійсненний для України ультиматум.
Варто зауважити, що ідею про безумовне перемир'я вперше запропонували саме США.