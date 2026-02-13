Зеленский назвал самый большой компромисс, на который может пойти Украина в переговорах

"Мы пошли на многие компромиссы. Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел", - пояснил Зеленский.

По его словам, Украина "не может забыть", и не сможет забыть того, сколько людей погибло во время развязанной Путиным войны. Однако Киев готов прекратить эту войну. Но Путин не проявляет никакого желания пойти на мир, поэтому нужно более сильное давление на РФ.

"Я не думаю, что они хотят остановить войну. Я думаю, что они могут это сделать... под давлением... Вот почему, пока давления недостаточно, они играют в игры", - добавил он.

Зеленский при этом не стал комментировать вопрос того, что США оказывают одинаковое давление на Украину и Россию.

"Есть некоторые мысли, которые я должен держать при себе", - пояснил президент.