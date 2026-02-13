Зеленський назвав найбільший компроміс, на який може піти Україна в переговорах

"Ми пішли на багато компромісів. Путін та його друзі не у в'язниці. Це найбільший компроміс, на який світ уже пішов", - пояснив Зеленський.

За його словами, Україна "не може забути", і не зможе забути того, скільки людей загинуло під час розв'язаної Путіним віни. Проте Київ готовий припинити цю війну. Але Путін не виявляє жодного бажання піти на мир, тому потрібен сильніший тиск на РФ.

"Я не думаю, що вони хочуть зупинити війну. Я думаю, що вони можуть це зробити… під тиском… Ось чому, поки тиску недостатньо, вони грають в ігри", - додав він.

Зеленський при цьому не став коментувати питання того, що США чинять однаковий тиск на Україну та Росію.

"Є деякі думки, які я маю тримати при собі", - пояснив президент.