ua en ru
Вт, 07 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Графики отключения света Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Нидерланды больше не будут давать оружие Украине

14:00 07.07.2026 Вт
2 мин
В Минобороны страны заявили, что больше "не имеют возможностей"
aimg Валерий Ульяненко
Нидерланды больше не будут давать оружие Украине Фото: Дилан Йешилгез-Зегериус (mod.gov ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Нидерланды больше не имеют возможности оказывать прямую военную поддержку Украине.

Об этом заявила министр обороны страны Дилан Йешилгез-Зегериус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Она отметила, что будет призывать другие страны помогать Киеву, но Нидерланды уже сделали все, что могли.

"У нас, как у Нидерландов, больше нет возможностей, поскольку мы уже сделали очень многое", - сказала Йешилгез-Зегериус.

На вопрос о запросах от Украины на ракеты к ЗРК Patriot, министр обороны Нидерландов подчеркнула, что страна "достигла пределы своих возможностей".

Нидерланды потратили 9,1 млрд евро на военную помощь Украине, еще 11,6 млрд евро планируется потратить. В настоящее время страна выделила 1 млрд евро на программу PURL, в рамках которой европейские союзники оплачивают американское оружие для Киева.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил передачу Украине ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые должны усилить защиту от российских воздушных атак.

В то же время советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что у Украины пока нет ракет для перехвата российской баллистики.

По его словам, граничащие с Россией страны также испытывают угрозу с ее стороны, поэтому пытаются хранить собственные запасы таких боеприпасов. В частности, это относится и к Германии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Военная помощь Война в Украине
Новости
Польша готовит ряд "незрелых эскалационных шагов", - Буданов
Польша готовит ряд "незрелых эскалационных шагов", - Буданов
Аналитика
Здоровье ухудшилось у 70% украинцев: ВОЗ о влиянии войны на старение и хронические болезни
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Здоровье ухудшилось у 70% украинцев: ВОЗ о влиянии войны на старение и хронические болезни