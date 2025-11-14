Зеленский назвал количество украинцев, которые получат "зимнюю тысячу"

Финансовую помощь по программе зимней поддержки получат не менее 14 млн украинцев. Она начнется уже завтра, 15 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"В прошлом году более 14 млн украинцев воспользовались зимней поддержкой, и на эту зиму предусматриваем не меньший объем", - добавил глава государства.

По его словам, уже с завтрашнего дня стартует новая программа зимней поддержки для украинцев - чиновники представят публично все детали.

"(Премьер-министр - ред) Юлия Свириденко доложила о выполнении программ поддержки прифронтовых и приграничных громад - финансирование обеспечиваем", - отметил Зеленский.

Что известно о "Зимней поддержке"

Ранее стало известно, что украинцы, начиная с 15 ноября, смогут подавать заявки на получение тысячи гривен от государства.

После обработки заявки в приложении "Дія" средства поступят на карту "Национальный кэшбек". В случае подачи заявки в "Укрпочте" средства поступят на специальный счет. "Зимнюю тысячу" можно будет потратить до 30 июня 2026 года.

Потратить средства можно будет на коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны.

Цель "зимней поддержки" - охватить как можно более широкий круг людей поддержкой от государства накануне зимы, помочь заплатить коммунальные платежи и закрыть базовые потребности.

Напомним, ранее министр социальной политики Денис Улютин заявил о том, что около 10 миллионов украинцев смогут получить зимнюю помощь от государства в размере 1 тысячи гривен.

Еще 6500 гривен смогут получить уязвимые категории граждан. Речь идет об одиноких пенсионерах и не только.