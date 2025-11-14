ua en ru
Головна » Новини » Політика

Зеленський назвав кількість українців, які отримають "зимову тисячу"

П'ятниця 14 листопада 2025 12:59
Зеленський назвав кількість українців, які отримають "зимову тисячу" Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Фінансову допомогу за програмою зимової підтримки отримають щонайменше 14 млн українців. Вона розпочнеться вже завтра, 15 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"(Прем'єр-міністр – ред) Юлія Свириденко доповіла про виконання програм підтримки прифронтових і прикордонних громад – фінансування забезпечуємо", - зазначив Зеленський.

За його словами, вже із завтрашнього дня стартує нова програма зимової підтримки для українців – урядовці представлять публічно всі деталі.

"Минулого року більш ніж 14 млн українців скористалися зимовою підтримкою, і на цю зиму передбачаємо не менший обсяг", - додав глава держави.

Що відомо про "Зимову підтримку"

Раніше стало відомо, що українці, починаючи з 15 листопада, зможуть подавати заявки на отримання тисячі гривень від держави.

Після опрацювання заявки в застосунку "Дія" кошти надійдуть на картку "Національний кешбек". У разі подання заявки в "Укрпошті" кошти надійдуть на спеціальний рахунок. "Зимову тисячу" можна буде витратити до 30 червня 2026 року.

Витратити кошти можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони.

Мета "зимової підтримки" – охопити якомога ширше коло людей підтримкою від держави напередодні зими, допомогти заплатити комунальні платежі та закрити базові потреби.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Денис Улютін заявив про те, що близько 10 мільйонів українців зможуть отримати зимову допомогу від держави в розмірі 1 тисячі гривень.

Ще 6500 гривень зможуть отримати вразливі категорії громадян. Йдеться про самотніх пенсіонерів і не тільки.

