Зеленский назвал главную цель ночной атаки России и призвал партнеров дать больше ПВО

Главная цель ночной атаки России - энергетика. Поэтому партнеры должны предоставить Украине достаточно систем ПВО, чтобы противодействовать врагу и принудить Москву к переговорам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Этой ночью воздушный террор России против наших городов, нашей инфраструктуры снова продолжился. Главные цели - наша энергетика. 96 ударных дронов было, большинство удалось сбить, но, к сожалению, не все", - написал Зеленский.

Он также напомнил, что этой ночью оккупанты ударили авиабомбами по Харькову, по городской больнице города, в результате чего пострадало 57 человек.

"Абсолютно террористический, циничный удар по тому, где спасают жизни. Били и по энергетической инфраструктуре в регионе", - добавил президент.

Зеленский также перечислил другие последствия сегодняшней атаки России и призвал партнеров предоставить Украине больше систем ПВО, чтобы прекратить "воздушный террор" Москвы.

"Ежедневно, каждую ночь Россия бьет по электростанциям, линиям электропередачи, под ударами наши газовые объекты. Мир может лишить Москву возможности наносить эти жестокие удары против жизни. Партнеры знают, что для этого нужно: Patriot, NASAMS, SAMP/T, другие жизненно важные системы", - сообщил глава государства.

По его словам, Украина рассчитывает на действия США и Европы, G7 и всех партнеров, которые имеют эти системы и могут предоставить их для защиты населения.

"Украине нужно достаточно средств ПВО, чтобы закрыть небо от ракет, дронов, КАБов, тогда российский воздушный террор потеряет всякий смысл. Мир должен принудить Москву сесть за стол настоящих переговоров. Только мир через силу может дать результат", - подытожил Зеленский.

Также пресс-служба президента опубликовала кадры последствий атак РФ в ночь на 14 октября.